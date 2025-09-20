Governador Ronaldo Caiado no meio dos doutores Jefferson da Silva Freitas e Domingos Sávio da Silva Coelho (Reprodução / Instagram Dr. Jeffersons Silva)\nO governador Ronaldo Caiado (UB) está fazendo acompanhamento em uma clínica após tratamento capilar, em Goiânia. O procedimento iniciou há seis meses, de acordo com a unidade, que atende também celebridades como os cantores Zezé Di Camargo, e Guilherme, da dupla com Hugo.\nA postagem foi publicada nas redes sociais, na sexta-feira (19), e aparece Caiado sendo atendido pelos doutores Jefferson da Silva Freitas e Domingos Sávio da Silva Coelho. Além da capital, a clínica possui outra unidade em Anápolis.\nA clínica descreve em seu perfil que é especializada em FUE (Follicular Unit Extraction), que é um procedimento de transplante capilar que envolve a extração individual de folículos capilares da área doadora do paciente, geralmente a parte de trás ou as laterais da cabeça, e a sua implantação na área com calvície. O procedimento pode ser feito tanto na cabeça como também na barba, sendo o último o caso do cantor Guilherme.