O universo inquietante de Franz Kafka ganha nova vida com o espetáculo Subversão Kafka, estrelado por Caio Blat e Ricardo Blat. A obra será apresenta nesta sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3), no Teatro Goiânia, e aposta em uma encenação que mistura humor absurdo, atmosfera circense e teatro físico para conduzir o público por narrativas tão estranhas quanto fascinantes.\nTrata-se de uma adaptação de contos clássicos de Kafka como Primeira Dor, O Artista da Fome e Josefina, a Cantora dos Ratos. A dramaturgia é assinada por Rogério Blat, enquanto a direção fica a cargo de Caio Blat, marcando um encontro inédito entre os três primos no teatro e a primeira vez que Caio e Ricardo dividem a cena.\nNa trama, dois artistas remanescentes de uma companhia de Teatro de Variedades em decadência tentam realizar seu último espetáculo. A grande atração seria Josefina, uma cantora capaz de hipnotizar multidões, mas que não aparece no momento decisivo. Diante de uma plateia formada por ratos, os atores improvisam para conter a ansiedade do público e, nesse processo, revisitam personagens excêntricos que marcaram a história da companhia.