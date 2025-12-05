O Caldeirão com Mion deste sábado (6) vai celebrar a carreira e as histórias de vida de um dos grandes nomes da música popular brasileira. Raimundo Fagner, ou simplesmente Fagner, é o artista homenageado com o Sobe o Som Especial. O momento conta com a participação de fãs famosos do artista: o cantor Falcão e o lutador Rodrigo Minotauro disputam o jogo enfrentando o ator Edmilson Filho e o cantor e compositor Romero Ferro.Borbulhas de Amor, Deslizes, Pedras que Cantam e Espumas ao Vento são alguns dos clássicos do cearense, natural de Óros, que o público vai poder apreciar. Uma das participações especiais, Xande de Pilares comenta como começou sua relação com o cantor: “Foi por intermédio da novela Coração Alado que eu conheci o trabalho desse cara que hoje posso chamar de amigo e parceiro. Fagner é um dos ícones da música brasileira, e tenho muito orgulho de ter duas canções feitas com ele”, declara o cantor.O Caldeirão também destaca o amor de Fagner pelo futebol e exibe recados-surpresa de pessoas que marcaram a trajetória do cantor, como o produtor musical e empresário João Marcelo Bôscoli.Fagner é um dos nomes mais emblemáticos da música brasileira, conhecido por sua voz rouca e marcante e por uma trajetória que atravessa décadas com intensidade. Surgido no cenário nos anos 1970, ele se destacou pela fusão singular entre a poesia nordestina, o romantismo e elementos da música popular. Suas interpretações carregam uma dramaticidade própria, dando vida a letras densas e emocionais, muitas delas fruto de parcerias com grandes poetas e compositores. Ao longo dos anos, construiu um repertório sólido, repleto de canções que se tornaram parte da memória afetiva do país.Além de cantor, Fagner é um intérprete que sabe transformar narrativas em música, conduzindo o público por histórias de amor, saudade e identidade brasileira. Sua obra passeia entre o regional e o universal, com arranjos que vão da simplicidade violonística à grandiosidade orquestral. A força de sua presença artística se mantém viva graças à capacidade de se reinventar sem perder a essência, preservando a autenticidade que o transformou em uma figura indispensável da MPB.Criado e produzido pelos Estúdios Globo, o Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.