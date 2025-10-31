Em novembro, as tardes de sábado vão ficar ainda mais divertidas no Caldeirão com Mion. Neste sábado (1º), o programa estreia seu novo quadro, o Vai ou Não Vai que, por intermédio do humor e com câmeras escondidas, vai desafiar convidados e plateia em cenas do dia a dia que provocam reações imprevisíveis.\nO quadro recebe humoristas na função de capitães de seus times, que são formados pela plateia. Simultaneamente, os grupos tentam adivinhar o que vai acontecer nas cenas gravadas previamente, pausadas em um dilema inesperado para deixar os espectadores em dúvida: “Afinal, vai ou não vai?”. Em uma das situações, por exemplo, clientes de um pet shop são apresentados a um novo conceito de ração que também pode ser consumida por humanos, facilitando a vida de donos de pet, e questiona: a pessoa vai ou não vai comer a nova ração?