O sertanejo vai invadir o Caldeirão com Mion deste sábado (28). Depois de soltar a voz no evento de lançamento da novela Coração Acelerado, o ator Filipe Bragança performa no palco do programa, que ainda recebe as duplas Gian e Giovanni, Thaeme e Thiago, Bruninho e Davi e Danilo e Davi para o jogo do Tem ou Não Tem e outras dinâmicas divertidas.Intérprete do Mozão do Brasil, ou melhor, do cantor João Raul, Filipe conversa com Mion sobre sua experiência como protagonista da produção e ainda canta o hit Garrei nessa Fada, canção composta para a novela.“Vamos celebrar a música sertaneja, e eu vou poder cantar ao vivo para essa plateia maravilhosa do programa. Fico muito feliz de reverenciar esse gênero musical que é tão importante para a cultura brasileira, e na novela a gente já teve Michel Teló, Daniel, Ana Castella, Maiara e Maraisa. É uma obra uma muito especial, muito divertida, estou muito animado para apresentar mais um pouquinho de tudo isso no programa”, festeja o ator, que participa pela primeira vez do Caldeirão.Além de Filipe Bragança, as duplas famosas também revelam curiosidades da carreira e apresentam seus sucessos. Mas, para a brincadeira, pela primeira vez estarão separadas nos times Primeira Voz e Segunda Voz. O grupo que somar mais pontos ganha a chance dos 30 e precisa acertar as respostas mais dadas às questões propostas no tempo estipulado.Criado e produzido pelos Estúdios Globo, o Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.