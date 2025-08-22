Reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Goiânia, a cultura hip hop pulsa na capital neste domingo (24) durante o festival internacional Battle Challenge South Concept Brazil Qualifier. O evento reúne campeonato em diversas modalidades artísticas das 14 às 23 horas, no Shopping Estação Goiânia. As inscrições são gratuitas e a entrada no evento é mediante a doação de 1 litro de leite.\nÉ a primeira vez que o campeonato, que acontece há nove anos na França, terá uma eliminatória no Brasil e na América Latina. Praticantes da modalidade de vários estados como Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo, Bahia, Tocantins, Maranhão, Pará, além do Distrito Federal, são esperados, assim como de países como Bolívia, Argentina e Venezuela.\nOs vencedores da etapa em Goiânia ganham a passagem, hospedagem e despesas com alimentação para disputar com dançarinos de diversos continentes na grande final, agendada para 4 de outubro. A banca do júri é composta por nove jurados, entre eles o francês Bboy David Colas, e o Bboy Jerryx, de Goiânia. As inscrições podem ser realizadas no dia do evento.