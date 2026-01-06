Nesta sexta-feira (9), o público começa a conhecer os futuros moradores da casa mais vigiada do País. Os 20 candidatos a participantes do grupo Pipoca do BBB 26 serão revelados durante o dia, junto da exibição de suas entradas nas casas de vidro espalhadas pelo Brasil. Os anúncios serão feitos por Tadeu Schmidt, ancorados diretamente dos Estúdios Globo e transmitidos pela TV Globo ao longo de sua programação.Além do apresentador, repórteres locais farão a cobertura dos candidatos confinados, que estarão entre os dez escolhidos pelo público para entrar na casa principal. O anúncio dos perfis dos candidatos terá início na parte da tarde de sexta-feira. As Casas de Vidro ficam em São Caetano do Sul (São Paulo), Brasília (Distrito Federal), Salvador (Bahia), Manaus (Amazonas) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Já os veteranos e Camarotes serão apresentados ao público na segunda (12), data da estreia oficial do reality.Enquanto isso, no Gshow e no Globoplay, acontece a tradicional Maratona Big Day, que reúne os talentos da #RedeBBB e convidados especiais para repercutir quem são candidatos do grupo Pipoca do programa. A exibição da maratona será ao vivo, no site e no Globoplay, e vai acompanhar a revelação dos brothers e sisters ao longo da programação.E para acompanhar tudo que acontecerá nas casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, além do Globoplay, o público poderá assistir ao Seleção BBB, na TV Globo. Um especial exibido após a novela Três Graças, na sexta (9) e no sábado (10); e após Domingão com Huck no dia 11 de janeiro, dará ao público a oportunidade de conhecer melhor os candidatos a brothers e sisters de cada confinamento, de Norte a Sul do País.O público poderá votar no Gshow para decidir quais participantes devem entrar na casa principal. Um homem e uma mulher de cada casa de vidro garantirão uma vaga no BBB 26. Os escolhidos serão anunciados no Seleção BBB, após o Domingão com Huck, no domingo (11).Ainda no dia 9, haverá divulgação de informações oficiais sobre os candidatos a participantes em tempo real. Produzido pelos Estúdios Globo, o BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa estreia em 12 de janeiro. ()