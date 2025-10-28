Depois de quatro anos afastado dos palcos de sua terra natal, o cantor e compositor João Caetano volta a Goiânia para apresentar Mil Voltas, álbum que sintetiza sua trajetória artística em 12 canções inéditas, misturadas a clássicos que marcaram novelas e construíram sua presença na memória afetiva do País. O primeiro show será nesta quinta-feira (30) e o segundo na sexta (31), no Teatro Goiânia, espaço que carrega lembranças de seus primeiros encontros com o público goiano.\nAmbos os shows serão abertos ao público e terão ingressos solidários, com reserva pela plataforma Sympla. No dia, será necessária a entrega de 1kg de alimento não perecível, cuja doação será encaminhada à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).\nPara João, o retorno é também um reencontro com a própria história. “Voltar para o Teatro Goiânia, onde me apresentei com Pega em 1973, é retomar a emoção de tantos anos de música. O teatro sempre teve um simbolismo muito grande na minha vida.” O artista traça uma ponte entre o passado e o presente, resgatando memórias afetivas e histórias pessoais que atravessam décadas de música popular.