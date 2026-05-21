Depois de uma bem-sucedida turnê pela Europa e de shows por várias cidades do Brasil, o cantor e compositor português António Zambujo encerra a turnê Oração ao Tempo neste sábado (23), a partir das 20 horas, no palco do Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás. O novo trabalho do artista celebra o encontro entre Portugal e Brasil, com destaque para a canção-título, gravada em dueto com Caetano Veloso. O evento é promovido pelo Sesc Goiás.\nA apresentação conclui a passagem do artista pelo Brasil. No total, foram 12 shows em cidades como Ilhabela, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília. Natural do Alentejo, António Zambujo consolidou-se, nas últimas décadas, como um dos principais representantes da música, da língua e da cultura portuguesa. Seu trabalho transita entre o fado, a canção popular, a MPB e sonoridades contemporâneas.