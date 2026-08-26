-VÍDEO: Cantor Hugo, da dupla com Guilherme, revela que sofreu com vício em bets (1.3449082)\nO cantor Hugo, da dupla sertaneja com Guilherme, revelou pela primeira vez que enfrentou problemas com jogos de apostas on-line, as chamadas bets. Em entrevista concedida no canal André Piunti, no Youtube, publicado no último domingo (23), o artista contou que chegou a perder uma quantia “muito considerável” de dinheiro e descreveu o período como um dos momentos mais difíceis de sua vida. Segundo ele, a experiência fez com que recusasse propostas para divulgar plataformas de apostas.\nEu tive problema com jogo. Guilherme teve problema com o jogo. Eu não faço propaganda de jogo nem a pau. Pode me pagar o que for. Vou destruir a vida das pessoas. Não vou”, afirmou Hugo durante a entrevista.\nQuestionado se havia parado de apostar, o cantor confirmou que precisou interromper o hábito. Ele contou que nunca havia falado publicamente sobre o assunto e que decidiu revelar a experiência durante a conversa. "Eu me perdi durante um tempo. Esse foi meu limbo também, né? Minha decadência”, disse.