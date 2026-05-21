-VÍDEO: Abordagem Hungria (1.3412941)\nO cantor e rapper Hungria Hip Hop foi abordado pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (20), em Goiânia, após uma apresentação e gravação de clipe na cidade. O artista publicou nas redes sociais um vídeo mostrando parte da ação policial, realizada enquanto ele estava em um carro com outras pessoas.\nSegundo a assessoria do cantor, a abordagem ocorreu de forma tranquila e dentro dos procedimentos padrão realizados pela polícia. Hungria estava na cidade para uma apresentação e gravação de um clipe com o cantor Paulo Pires.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Polícia Militar de Goiás informou que a ação fazia parte de uma abordagem de rotina, realizada dentro das operações ostensivas e preventivas da corporação.\nA abordagem transcorreu dentro da normalidade e em conformidade com os procedimentos operacionais padrão adotados pela PMGO. Durante a ação, foram realizados os procedimentos necessários de busca pessoal, não sendo constatada qualquer irregularidade”, informou a corporação (confira a nota na íntegra ao final da matéria).