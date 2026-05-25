Cantor seguia para casa após deixar o hangar quando o veículo se acidentou na BR-153; assessoria confirma que Israel passa bem (Reprodução/Instagram Israel e Rodolffo)\nO cantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-153, em Goiânia, após deixar o hangar e seguir em direção à sua residência. Apesar do susto, o sertanejo não sofreu ferimentos, está bem e não precisou de atendimento médico, segundo a assessoria.\nGusttavo Lima diz que comprou trator porque pai trabalhava em veículo igual: 'Corria atrás para sentir cheiro da fumaça'\nHerança, cultura e memória do cangaço são tema do 'Globo Repórter'\nLeonardo se diverte ao encontrar fã parecido com o filho Zé Felipe; vídeo\nÀ reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo que o sertanejo dirigia atropelou um cavalo na BR-153, no quilômetro 494 da rodovia, em Goiânia. Já a assessoria do cantor disse, em nota, que um veículo que estava à frente de Israel mudou de faixa de repente, sem sinalizar. Em seguida, o cantor se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal porque não teve tempo suficiente para desviar nem frear.