O cantor Latino passou por um susto na madrugada desta sexta-feira (6) após o ônibus de sua equipe se envolver em um acidente no interior de São Paulo. O veículo seguia pela Rodovia Washington Luís, na altura da cidade de Matão, quando o motorista perdeu o controle da direção.
De acordo com informações divulgadas pela assessoria do artista, o grupo retornava de uma apresentação realizada em Mogi das Cruzes e seguia viagem rumo a São José do Rio Preto. Durante o trajeto, o ônibus teria atravessado a pista antes de parar no acostamento.
Apesar do impacto e do susto, o cantor não se feriu. Dois integrantes da equipe -um baixista e um roadie-tiveram ferimentos leves e receberam atendimento após o ocorrido.