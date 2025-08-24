Após se ver envolvido numa confusão com Dado Dolabella que, segundo Wanessa Camargo, teve uma crise de ciúmes num evento com os participantes da Dança dos Famosos, o cantor Luan Pereira resolveu falar.\nApós Luan se aproximar de Wanessa, Dado deu um empurrão nele. Segundo Pereira, na hora do entrevero, ninguém entendeu o que aconteceu, pois ele não havia feito nada de errado.\nFiquei chateado porque nem em época de escola ninguém quis arrumar briga comigo", disse ele em vídeo no Instagram.\nDepois de grande, um doido psicopata que bate em mulher quis manchar minha reputação. Eu sou da paz, calmo, sou doce", emendou o sertanejo.\nApós a confusão, Luan apareceu com parte do rosto marcado. Mas, segundo sua assessoria, são apenas espinhas e não tem nada a ver com o que aconteceu no bar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.