-Vídeo (1.3362760)\nO cantor sertanejo Luan Pereira foi internado na madrugada deste sábado (17) após passar mal ao final de um show em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Em suas redes sociais, o artista relatou ter sofrido um episódio de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Luan publicou um vídeo que mostra o momento em que ele é levado de ambulância para o hospital (veja acima).\nNa legenda da publicação, o sertanejo tranquilizou os fãs e explicou que precisou de atendimento médico urgente. “Após o show de hoje Luan foi levado às pressas pro hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia vai ficar tudo bem em nome de Jesus”, escreveu o cantor.\nO POPULAR tentou contato com a assessoria de Luan Pereira na manhã deste sábado (17) para atualizar o estado de saúde do artista, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.