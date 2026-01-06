-POP_MatheusShebaraResort_060126 (1.3357770)\nO cantor Matheus, da dupla com Kauan, está aproveitando as férias com a família na Arábia Saudita e postou nas redes sociais detalhes do hotel de luxo no qual está hospedado e cujas diárias podem custar mais de R$ 20 mil (assista ao vídeo acima). O hotel no qual o sertanejo está hospedado é o Shebara Resort, conhecido por sua estrutura luxuosa e futurista com quartos em formato de cápsula sobre o mar.\nA publicação de Matheus nas redes sociais já conta com pouco mais de 359 mil visualizações e 21,2 mil curtidas. Com a família, o cantor já esteve também por um dia em Doha, no Catar, país vizinho da Arábia Saudita.\nSertanejo compartilha detalhes de resort futurista com diárias que ultrapassam R$ 20 mil; complexo na Ilha Sheybarah conta com vilas em formato de cápsula sobre o mar (Reprodução/Instagram Matheus Aleixo)