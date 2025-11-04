O cantor mirim de 13 anos que já cantou com Leonardo agora estreia nas telas da TV Globo (Reprodução / Instagram Rafael Rara)\nO cantor e compositor goiano Rafael Rara, de 13 anos, vai estrear como ator em uma novela da TV Globo gravada em Goiás. Natural de Goiânia, o jovem artista, que já dividiu o palco com nomes consagrados como Leonardo, Humberto e Ronaldo, Clayton e Romário e George Henrique e Rodrigo, interpretará a versão infantil do personagem João Raul na nova produção.\nA notícia da aprovação foi recebida com emoção pela família. O pai de Rafael, Maurício Costa, que também administra a carreira do filho, conta que o convite surgiu após uma seleção realizada pela agência que representa o garoto.\nA gente ficou sabendo que haveria testes de elenco na TV, em Anhanguera. Ele passou um dia inteiro por lá, interpretando um texto, e, graças a Deus, veio a notícia de que ele tinha sido aprovado. Foi uma alegria imensa para todos nós”, relata.