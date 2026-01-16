O formato do rosto, o sorriso tímido e, principalmente, o olhar expressivo — marca registrada do cantor falecido em 1998 — são os pontos de maior destaque (Reprodução/ Instagram Rafael Rara)\nQuem acompanha a nova produção da teledramaturgia nacional já deve ter sentido um "déjà vu" ao ver as cenas de um jovem talento que vem roubando a cena. A novela Coração Acelerado, que estreou nesta segunda (12), na TV Globo, tem o cantor mirim Rafael Rara, de 14 anos, chamando a atenção pela voz afinada, o carisma diante das câmeras, e por um motivo nostálgico: a impressionante semelhança com o saudoso cantor Leandro que faleceu em 1998, aos 36 anos, após uma luta contra o câncer e formou dupla com o irmão Leonardo. Os irmãos se consagraram uma das duplas mais amadas da história do sertanejo.\nO cantor mirim Rafael Rara agitou a web ao publicar uma comparação direta entre ele e um dos maiores ícones do sertanejo. Na legenda, ele buscou a opinião de seus seguidores: