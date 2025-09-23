O cantor D4vd, em cujo carro a polícia encontrou o corpo de uma adolescente de 15 anos, quebrou seu contrato de aluguel em Hollywood.\nO QUE ACONTECEU\nA quebra de contrato aconteceu dias após a polícia entrar no imóvel. No dia 8 de setembro, o corpo de Celeste Rivas foi encontrado no porta-malas dianteiro de um carro modelo Tesla registrado no nome de D4vid. O veículo havia sido abandonado a alguns quarteirões da casa onde a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão no dia 17 de setembro.\nO imóvel foi alugado no mesmo mês em que Celeste Rivas desapareceu pela primeira vez. Ela foi dada como desaparecida em fevereiro de 2024, mas retornou para casa e desapareceu novamente em maio.\nO contrato estava no nome de Josh Marshall, empresário de D4vd. O aluguel do imóvel de quatro quartos custava US$ 20 mil por mês.