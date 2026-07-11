O cantor e compositor Peppino di Capri morreu na manhã deste sábado (11), na ilha de Capri, na Itália, aos 86 anos. A notícia foi divulgada na própra rede social de di Capri, com uma foto e uma legenda singela: "Tchau, Peppino". A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.\nNascido em julho de 1939 na mesma ilha em que viria a morrer, di Capri foi um renomado cantor, pianista e compositor, destacando-se como um dos grandes ícones da música do século 20. Mundialmente famoso por clássicos românticos como "Champagne" e "Roberta" -sendo esta última a que deu início a uma onda de batismos de crianças com esse nome na Itália.\nO cantor também é consagrado no Festival de Sanremo, principal concurso de música popular e o evento cultural mais assistido da televisão italiana. Ao todo, esteve presente em 15 edições do evento, levando o primeiro lugar apenas duas vezes: em 1973 com a música "Un Grande Amore e Niente Più" e depois em 1976, com a "Non Lo Faccia Più".