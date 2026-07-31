-VÍDEO: Cantor que deixou situação de rua emociona empresário goiano com presente feito por ele mesmo (1.3439823)\nO cantor Tiago Viana, que recentemente deixou a situação de rua após viralizar cantando em um bar de Fortaleza (CE), emocionou o empresário goiano Rafael Cabral ao presenteá-lo com um cofre de porcelana feito por ele mesmo. O objeto, entregue durante um café da manhã de despedida, é semelhante aos artesanatos que o cantor produzia e vendia nas ruas para sobreviver. Nas redes sociais, Tiago afirmou que o presente era "uma forma simples de demonstrar gratidão" por tudo o que Rafael fez por ele.\nEm um vídeo compartilhado nas redes sociais, o empresário recebe o presente e pede para que Tiago conte a história do objeto. O cantor explica que produzia e vendia cofres de porcelana em formato de animais enquanto vivia em situação de rua ao lado da companheira, Tainá.