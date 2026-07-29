-Transformação Tiago Viana (1.3438227)\nUm cantor de Fortaleza que vivia em situação de rua teve sua vida transformada graças a ajuda do empresário goiano Rafael Cabral. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele apareceu com novo visual e se emocionou ao falar sobre recomeço.\nCom cabelo e roupas novas, Tiago Viana falou sobre a realização de seus sonhos e os planos de Deus em sua vida. “Deus está falando aqui que vai realizar meu sonho mesmo. Deus vai fazer acontecer. Minha vitória já chegou né? Deus já botou o Rafael. Minha vitória chegou! E eu tô crendo agora no que está acontecendo na minha vida”, disse, com os olhos embargados.\nEmpresário goiano encontra cantor em situação de rua que fez sucesso cantando em bar e promete ajudar na carreira; vídeo\nMenina de 3 anos impressiona em show ao cantar clássico sertanejo do Chico Rey e Paraná: 'Goiânia é diferenciado'