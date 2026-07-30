-VÍDEO: Cantor que vivia em situação de rua lança primeira música sobre a própria trajetória (1.3439328)\nO cantor Tiago Viana, que vivia em situação de rua em Fortaleza (CE), lançou a primeira música da carreira nesta quinta-feira (30). Intitulada "Deus Mudou Minha Sorte", a canção foi inspirada na própria trajetória do artista e marca o início oficial de sua carreira musical, conforme contou o empresário goiano Rafael Cabral nas redes sociais. O clipe já ultrapassa 55 mil visualizações e soma mais de 10 mil curtidas no YouTube.\nEm um vídeo publicado nas redes sociais, Rafael afirmou que a música foi escolhida para retratar a história de vida de Tiago. Segundo o empresário, os compositores conseguiram transformar a trajetória do cantor em uma canção que representa o momento vivido por ele.\nProcuramos uma música que falasse da vida dele, da realidade dele, da história dele, e a música ficou incrível. Os compositores foram muito felizes de fazer essa música, entenderam bem a mensagem e conseguiram contar a história do Tiago através dessa canção", afirmou Rafael.