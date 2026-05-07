-Vídeo - Dupla Renan e Ray (1.3406500)\nO cantor sertanejo Ray, da dupla Renan e Ray, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, após ter passado mal na última terça-feira (5). Em entrevista ao O POPULAR, o cantor Renan Paulo falou a respeito da internação do parceiro musical.\nEstamos muito tristes, mas assim, orando, pedindo a Deus a melhora dele. Estamos pedindo bastante oração para todos os nossos fãs do Brasil inteiro. Todo mundo está orando e torcendo por ele. Não é fácil, mas Deus vai dar a vitória. Estamos firmes, graças a Deus”, disse o artista.\nEm nota enviada pelo Hospital Ruy Azeredo nesta quarta-feira (6), a unidade informou que Ray, cujo nome de batismo é Amarildo Vicente, está intubado, sob ventilação mecânica invasiva e recebe suporte intensivo avançado (confira a nota na íntegra ao final da matéria). À reportagem, o hospital informou que um novo boletim médico deve ser divulgado na tarde desta quinta-feira (7).