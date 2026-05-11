Vídeo - Dupla Renan e Ray (1.3406500)\nO cantor sertanejo Ray, de 63 anos, da dupla com Renan, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar melhora no estado de saúde. A informação foi divulgada pelo Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (11).\nConforme nota divulgada pela unidade hospitalar, o artista “apresenta melhora dos parâmetros laboratoriais e clínicos, mantendo evolução favorável do quadro geral”. O cantor segue internado em um apartamento hospitalar e continua sob acompanhamento médico (veja a nota completa ao fim da matéria).\nEm entrevista ao POPULAR, Renan contou que visitou o parceiro na tarde de hoje e afirmou que Ray já está consciente, lúcido e respirando sem aparelhos. A expectativa, segundo ele, é que Ray receba alta nos próximos dias.\nEstá acordado, lúcido, conversando e consciente das coisas. Ele 'tá muito bem, graças a Deus. A gente acredita que de amanhã para depois de amanhã, ele já tenha alta também, já esteja em casa, sabe?”, contou.