-Vídeo - Dupla Renan e Ray (1.3406500)\nO cantor Ray, da dupla com Renan, apresenta evolução positiva em seu quadro de saúde e demonstra sinais de melhora nesta sexta-feira (8). A informação foi confirmada ao POPULAR pelo parceiro Renan, que destacou que o artista está reagindo bem ao tratamento médico.\nInternado no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, após apresentar dores abdominais, o Ray começou a se sentir mal na terça-feira (5), após um show em Minas Gerais no final de semana. De acordo com o boletim médico fornecido pela assessoria da unidade, o sertanejo mantém quadro clínico grave, porém apresenta evolução com melhora gradativa (confira a nota na íntegra ao final da matéria).\nÀ reportagem, Renan demonstrou otimismo com a recuperação de Ray e alegria com a melhora progressiva do parceiro.