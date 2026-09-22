-Vídeo (1.3458811)\nO cantor Rick, da dupla com Renner, publicou um vídeo embarcando em um jatinho Cessna 525, na companhia do empresário Bruno Avelar, no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, com destino a Santa Catarina (assista ao vídeo acima).\nConforme apurou a reportagem, Rick e Bruno embarcaram na manhã desta segunda-feira (21) no jatinho com destino ao Aeroporto Costa Verde, em Campo Belo, no interior de Santa Catarina. Foi em Santa Catarina que o cantor embarcou em um helicóptero da JTA Empreendimento e Urbanismo, que está desaparecido.\nHelicóptero com cantor Rick, da dupla com Renner, desaparece\nQuem é Rick, cantor que estava em helicóptero desaparecido em SC\nHelicóptero desaparecido com Rick leva até sete pessoas e custa cerca de R$ 10 milhões