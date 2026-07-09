-rodrigo lago (1.3431340)\nO cantor Rodrigo, da dupla com George Henrique, chegou de helicóptero para comemorar o aniversário do amigo, o empresário goiano Leandro Batista da Nóbrega, no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás. Um vídeo publicado nas redes sociais do sertanejo mostra o momento em que a aeronave se aproxima e pousa no local da festa (veja o vídeo acima).\nA celebração ocorreu na quarta-feira (8) e reuniu amigos em um dia de lazer, em comemoração dos 43 anos do empresário.\nNas imagens, Rodrigo aparece dentro do helicóptero e avista Leandro e outras pessoas reunidas às margens do lago, onde participavam da confraternização. A aeronave pousa no heliponto em cima da casa.\nFalar para você, você está em casa de boa, querendo ficar de boa, os caras vêm e me tiram de casa para ficar no meio do mato assim. E eu aceitei”, brincou o cantor.