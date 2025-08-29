Em formato intimista e afetuoso, o cantor e compositor carioca faz um mergulho entre o silêncio e o som nesta segunda-feira (1º), às 20 horas, no Teatro Goiânia. O show marca o lançamento da edição de 30 anos do Goiânia Noise Festival, que acontece entre os dias 4 e 7 de setembro, no Centro Cultural Martim Cererê.\nA turnê do novo disco, Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?, está passando por teatros em todas as capitais do Brasil. Adotando um formato intimista e afetuoso, o artista mergulha de volta na estética que marcou o início de sua carreira. O violão, sempre presente como extensão da sua voz, ganha ainda mais protagonismo nessa nova fase, reforçando a simplicidade e a potência de canções que falam direto à alma.\nRubel é considerado um dos principais nomes da nova MPB. Em 2018, foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, com o disco Casas (Dorileo/Natura Musical). Após o lançamento, realizou 65 shows em 51 cidades, incluindo apresentações em grandes festivais e casas de espetáculo dentro e fora do Brasil, como Nova York e Portugal.