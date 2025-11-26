O cantor Ewerton Zanatta, de 50 anos, foi baleado e morto após se envolver em uma briga de trânsito, na rodovia PR-483, na região da Linha Gaúcha, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná.\nA vítima seguia pela rodovia em um automóvel, na companhia de sua namorada, na manhã desta segunda-feira (24). Após um desentendimento no trânsito com o condutor de uma caminhonete, os veículos pararam em razão de um bloqueio viário.\n"A vítima desembarcou, aproximou-se da caminhonete, chutou a porta do motorista e quebrou o vidro do veículo. Em seguida, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do tórax", contou o delegado Anderson Andrei, da Polícia Civil do Paraná, para a reportagem.\nGian e Giovani registram novo DVD em Goiânia com convidados de diferentes gerações\nGusttavo Lima mostra passeio em família em caminhão relíquia; vídeo