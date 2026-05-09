À esquerda, cantor sertanejo Ray. À direita, ele com Renan (Reprodução/Instagram de Renan e Ray)\nO cantor sertanejo Ray, da dupla com Renan, apresentou melhora em seu quadro de saúde e foi extubado neste sábado (9). Segundo a assessoria da dupla, o artista já respira sem ajuda de aparelhos, mas segue internado em estado considerado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia.\nRay foi hospitalizado na última terça-feira (5), após passar mal em uma chácara. De acordo com nota divulgada pelo hospital e confirmada pelo assessor Saulo Costa, o cantor vem respondendo bem ao tratamento e apresentou evolução clínica favorável nos últimos dias.\nAinda conforme o boletim médico, o artista permanece sem necessidade de medicamentos vasoativos e também não precisa de suplementação de oxigênio, mantendo respiração espontânea. O hospital informou ainda que houve melhora nos exames relacionados à função renal.