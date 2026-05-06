-Vídeo - Dupla Renan e Ray (1.3406500)\nO cantor sertanejo Ray, da dupla Renan e Ray, segue internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia. Em nota enviada pelo hospital, a unidade informou nesta quarta-feira (6) que o artista está entubado, sob ventilação mecânica invasiva e recebe suporte intensivo avançado.\nDe acordo com o hospital, Ray, cujo nome de batismo é Amarildo Vicente, está internado desde a noite de terça-feira (5), após passar mal em uma chácara em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana da capital. O cantor apresenta quadro de choque séptico, faz uso contínuo de drogas vasoativas e também sofre com injúria renal (confira a nota na íntegra ao final da matéria).\nA nota, obtida em apuração da repórter Aline Goulart, do g1 Goiás, a médica destaca que o estado de saúde é instável e de alta complexidade, sem previsão de alta hospitalar.