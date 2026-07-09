A cantora galesa Bonnie Tyler, conhecida mundialmente pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart", morreu nesta quarta-feira (8), aos 75 anos. Ela estava internada em Faro, no sul de Portugal, desde 30 de abril, onde passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino e permaneceu em coma induzido.\nO QUE ACONTECEU\nA morte da artista foi confirmada pela família. Tyler tinha 75 anos e marcou a história da música pop e do rock com sua voz rouca e potente.\n"A família e a equipe de Bonnie estão profundamente consternadas em anunciar que ela morreu de forma inesperada, durante a noite em um hospital de Portugal, em decorrência da doença que estava tratando", informa o comunicado publicado no Facebook da cantora.\nO tom de voz marcante da cantora surgiu após um acidente cirúrgico em 1977. Depois de operar as cordas vocais, ela desobedeceu a recomendação médica de repouso e gritou de raiva, o que alterou sua voz para sempre.