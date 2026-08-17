A cantora goiana Nila Branco, um dos principais nomes do pop rock goiano, prepara mais um capítulo importante de sua trajetória artística. Em setembro, ela inicia uma turnê pela Europa em celebração aos 25 anos de carreira. Serão quatro apresentações na França, Espanha, Holanda e Portugal.A turnê começa em 5 de setembro, no Beco do Brasil, em Paris. Depois, Nila se apresenta no LaTroupe Prado, em Madri, no dia 11, e segue para Amsterdã, onde sobe ao palco do Nieuwland no dia 13. O encerramento será em 17 de setembro, no Cantinho do Chaplin, em Cascais, na região metropolitana de Lisboa.Durante a excursão, Nila apresentará um espetáculo inspirado em Elas Cantam, projeto criado para homenagear a trajetória e a contribuição de grandes artistas que transformaram a música brasileira. O repertório reúne clássicos consagrados nas vozes de nomes como Gal Costa, Marisa Monte, Maria Bethânia, Sandra de Sá, Elis Regina, Paula Toller, Marina Lima e Pitty. As canções ganham interpretações que combinam emoção, personalidade e a identidade artística construída pela cantora ao longo de mais de duas décadas.A turnê internacional marca também um momento de reconhecimento e maturidade na carreira da artista. Mesmo durante os quatro anos de tratamento oncológico, Nila continuou produzindo, lançando trabalhos e se apresentando. A música permaneceu como parte central de sua rotina e de sua produção artística, em uma fase marcada pela continuidade dos projetos e pela presença constante nos palcos.Pioneira do pop em Goiás, Nila Branco iniciou sua trajetória nos bares de Goiânia no fim da década de 1980 e ganhou projeção nacional com a música Diversão. A faixa integrou a trilha sonora da novela Desejos de Mulher, exibida pela TV Globo em 2002, e alcançou as paradas de sucesso em todo o País.Ao longo da carreira, participou de programas de grande audiência na televisão brasileira, lançou álbuns e DVDs que representam diferentes fases de sua produção e construiu uma discografia marcada pela versatilidade entre o pop, o rock e a música brasileira. Entre os trabalhos mais recentes estão o álbum Lilith, lançado em 2021, e o EP Cores & Amores, comemorativo dos 25 anos de carreira, com releituras de clássicos do rock nacional e músicas inéditas.Nos últimos anos, a artista também ampliou sua presença internacional. Recentemente, apresentou o projeto Rock & Raiz no Miami Hispanic Cultural Arts Center, nos Estados Unidos, ao lado do músico Almir Pessoa.