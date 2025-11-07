-Vídeos (1.3334018)\nA goiana Nalícia Sâmela Martins Silva transformou um luau tranquilo em Ilhéus, na Bahia, em um fenômeno viral. A cantora que é natural de Mineiros, no sudoeste de Goiás, chamou a atenção e ganhou elogios ao cantar o sucesso "Garçom, tem Pitú?", de Laércia Dantas. O vídeo explodiu nas redes sociais e já tem mais 3 milhões de visualizações (assista acima).\nParabéns pela voz doce, suave como uma melodia. Cada nota transmite emoção e talento. Em cada canto do Brasil tem alguém torcendo e acreditando em você porque o que é verdadeiro sempre toca o coração”, escreveu um seguidor.\n-Webstories cantora goiana (1.3334087)\nComo se não bastasse ser linda ainda cantar muito”, comentou outro.\nLinda. Até parece IA. Deus tem seus preferidos mesmo!”, afirmou uma internauta.\nNão tenho palavras para descrever essa perfeição. Linda voz. Canta muito, parabéns”, ressaltou outra.