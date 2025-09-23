Pop experimental marcado pela guitarrada, batidas eletrônicas em diálogo com a tradição nortista. É assim que a cantora e compositora Jaloo passeia por um estilo próprio e que reverbera em todo o País. A artista promove o tradicional pocket show de abertura da 23ª edição da Goiânia Mostra Curtas, que neste ano acontece entre os dias 7 e 12 de outubro, no Teatro Goiânia. A agenda é gratuita.\nJaloo é conhecida por sua veia artística mutante e evolução contínua. Durante a apresentação no festival de cinema, a amazonense irá apresentar as canções de seus quatro álbuns #1 (2015), ft. (pt. 1) (2019), Os Amantes (2021) e Mau (2023). Há no repertório músicas sucessos do streaming, a exemplo de Profano, Céu Azul, Chuva, Last Dance e Stay Goodbye.\nOs ritmos do Pará, como o carimbó, aparecem fundidos a sintetizadores, batidas eletrônicas e texturas digitais, criando um som que tanto reverencia as origens quanto aponta para o futuro. Essa mistura faz com que cada faixa soe como um encontro improvável entre a floresta e a pista de dança.