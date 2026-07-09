-VÍDEO: Cantora Mariana Fagundes canta 'Peão Todo Tatuado' dentro de avião após ser reconhecida (1.3431252)\nSer reconhecida durante um voo acabou rendendo um momento inusitado para a cantora Mariana Fagundes. Após ser abordada por uma passageira, a sertaneja atendeu ao pedido dos fãs e cantou um trecho de "Peão Todo Tatuado" dentro da aeronave. A apresentação improvisada arrancou aplausos e comemorações dos demais passageiros (veja o vídeo acima).\nNo vídeo, Mariana pergunta qual música gostariam de ouvir e uma passageira apenas diz: "A que você quiser. Gosto de todas". A sertaneja, então, solta a voz e canta um trecho do sucesso lançado em março deste ano, uma parceria da cantora com o cantor goiano Jeninho, o MC Peão.\nTatuagem com data de show cancelado de Henrique e Juliano vira meme na web