-SHOW DEBORAH VIANA (1.3343774)
Com apenas 12 anos, Deborah Viana carrega a alma de uma artista e uma paixão pela música que nasceu no colo da infância. A cantora mirim goiana, que já cantou com Luiza Martins, se inspira nas melodias de Marília Mendonça e teve o amor pela arte aceso quando tinha apenas 4 anos. Ali, entre cantos e danças, o sonho começou a tomar forma.
A música é o que me move, e cada dia é uma nova oportunidade de realizar esse sonho!", afirmou a cantora ao POPULAR.
O que era um fascínio infantil evoluiu para uma dedicação séria e, na última quarta-feira (26), Deborah Viana gravou seu primeiro DVD. O evento aconteceu em Goiânia e contou com a presença de Luiza Martins, Os Meninos de Goiás, Diana Solys, Lucca Davi e Noelle & Junior.