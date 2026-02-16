Quem vê o Bloco Carrinho de Mão Elétrico, comandado pelo grupo Heróis de Botequim, arrastando milhares de foliões pelas ruas de Goiânia em plena segunda-feira de carnaval, mal imagina que, há dez anos, uma cena como essa parecia impossível. Aos poucos, ano após ano e com esforço coletivo, a capital se reinventou e hoje já se pode dizer: Goiânia virou, de vez, território da folia. Impulsionada pelo crescimento do pré-carnaval nos últimos anos, a cidade finaliza 2026 com o saldo de mais de 50 blocos e eventos espalhados pela capital.\n“Esse ano, a Liga dos Blocos de Carnaval de Rua avalia o carnaval de Goiânia com um resultado de crescimento. Não só na quantidade, mas na qualidade do que os blocos oferecem para a cidade, fruto da sintonia e trabalho coletivo e a esse grande passo que é a parceria com o poder público”, avalia Vitor Cadillac, articulador da liga. “A gente entrega o carnaval esse ano com 35 blocos, todos com programação democrática, quase todos gratuitos, ocupando as ruas do Centro. Deixamos um legado que acompanha esse novo momento do centro da cidade, com um carnaval de sucesso e com a certeza que o ano que vem vai ser ainda maior”.