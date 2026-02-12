Em 2026, a Globo reforça seu compromisso histórico com o carnaval e apresenta uma cobertura multiplataforma que percorre o Brasil de ponta a ponta: da rua à avenida, dos trios aos Sambódromos, dos blocos a palcos icônicos, mostrando as diversas formas de celebrar a festa nas cinco regiões do País. Com conteúdos especiais, TV Globo, Globoplay, Multishow, GNT, GloboNews, G1, Gshow e Receitas mostram um dos maiores eventos culturais do mundo que reafirma a cultura nacional.Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba são o grande destaque e os Sambódromos do Anhembi e da Marquês da Sapucaí viram palcos das histórias e enredos que cada agremiação do Grupo Especial das duas cidades vai levar para a disputa pelo título de campeã do carnaval 2026.Em São Paulo, nesta sexta (13) e no sábado (14), a transmissão apresenta um novo olhar sobre os desfiles do Grupo Especial, com uma proposta ainda mais imersiva e conectada ao ritmo das apresentações. A cobertura aposta em recursos tecnológicos, elementos virtuais e um desenho artístico que aproxima o público da experiência do Sambódromo do Anhembi.A primeira novidade é que o comentarista Judson Sales vai para o meio da Avenida, trazendo um olhar atento aos detalhes técnicos, estéticos e narrativos de cada apresentação. Na concentração, o ator Aílton Graça ganha um espaço próprio com o “Consulado do Aílton”, acompanhando o esquenta das escolas e mostrando os bastidores, os preparativos e o clima que antecede a entrada na pista, com seu carisma e sua relação afetiva com o carnaval paulistano. Durante os desfiles, o ‘POV do Mestre’ mostrará detalhes das escolas sob o ponto de vista dos mestres de bateria, equipados com uma câmera especial. Na dispersão, Milton Cunha ocupa a Embaixada Globeleza com sua alegria e conhecimento da festa, destacando as propostas de cada carnavalesco, os conceitos apresentados e as leituras possíveis dos desfiles, fechando a narrativa com seu olhar crítico e contextualizado sobre o espetáculo. Valeria Almeida e Everaldo Marques comandam a transmissão a partir de um estúdio especial montado na sede da Globo, em São Paulo, que vai permitir o acompanhamento, em tempo real e ala a ala, dos desfiles das 14 escolas do Grupo Especial. Com o apoio da tecnologia e grandes painéis de LED, o novo desenho artístico cria a sensação de que os apresentadores estão dentro da avenida, acompanhando o desfile junto com o público e revelando, de forma didática e sensível, as histórias que as escolas levam para a pista.No Rio de Janeiro, nos três dias de desfiles, 15, 16 e 17 de fevereiro, a transmissão segue dando protagonismo às histórias das escolas, aos personagens que fazem o carnaval, e a emoção que rege esse momento tanto para quem assiste, quanto para quem produz o espetáculo. Este ano, algumas mudanças técnicas na Sapucaí, desde a nova disposição dos jurados ao novo sistema de som da avenida, devem compor a narrativa dos desfiles e a transmissão vai ajudar o público a entender como esses ajustes impactam nas apresentações.Alex Escobar e Karine Alves seguem conduzindo o público pela competição e pelas emoções da noite, ao vivo, nos três dias de desfile. De sua ‘laje’, na concentração, Mariana Gross acompanha os momentos finais de preparação das agremiações, revelando o clima que antecede a entrada na avenida, a tensão, os rituais, os encontros e as expectativas.Da Embaixada Globeleza, na dispersão da Sapucaí, Milton Cunha leva sua leitura animada e especializada sobre os enredos, os desfiles e as escolhas estéticas de cada escola. Como novidade este ano, Pretinho da Serrinha sai do estúdio e entra no coração das baterias, compartilhando seu olhar sobre o trabalho dos ritmistas. Com o apoio da tecnologia, na ‘Paradinha do Pretinho’ ele vai usar uma câmera especial integrada à transmissão para capturar imagens inéditas e ao vivo, transmitindo a vibração, o ritmo e a emoção a todos que estiverem acompanhando os desfiles pela TV. Pela primeira vez, a TV Globo também acompanha a comunicação interna das escolas durante os desfiles. As conversas realizadas por meio de rádios comunicadores e fones de ouvido, fundamentais para o controle do andamento, da harmonia e da dinâmica das alas, passam a fazer parte da transmissão. A ‘Frequência do Samba’ trará os destaques dessas trocas entre diretores de carnaval, diretores de harmonia e integrantes estratégicos para ajudar o público a compreender, em tempo real, os desafios e as decisões que impactam o desfile. E, de ponta a ponta da Avenida, os repórteres do jornalismo seguem mostrando de perto as alas, os carros, os detalhes das fantasias, a energia dos componentes e do público presente.