Quando pensamos em marchinhas de carnaval, logo vêm à mente clássicos que já têm décadas de sucesso. A cada festa de Momo, elas retornam com toda força em blocos tradicionais de carnaval, em bailes que mantêm o estilo nostálgico em clubes e são resgatadas em matinês por todo o Brasil. Muitas delas foram compostas há várias décadas e caíram no gosto popular em épocas diferentes da atual, quando vigoraram outras mentalidades, quando havia diferentes demandas sociais e em períodos em que muitos grupos eram silenciados. Por isso nos deparamos com letras que hoje são encaradas com desconfiança, já que fazem menções pejorativas a negros, a orientações sexuais, às origens das pessoas. Muitas delas são apontadas como politicamente incorretas, enfim.\nUm exemplo é A Cabeleira do Zezé. Versos da marchinha de João Roberto Kelly e Roberto Faissal, lançada em 1964, entoam: “Será que ele é bossa nova, será que ele é Maomé, será que ele é transviado, mas isso não sei se ele é”. E o refrão ordena: “Corta o cabelo dele! Corta o cabelo dele!” Quando do seu surgimento e durante muito tempo, ninguém viu problemas nesse coro, mas hoje é compreendida como tendo conotação homofóbica. Outro clássico problemático nesse sentido foi composto por Lamartine Babo: “O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega, mulata, mulata eu quero o seu amor”. A letra fala de um homem branco que se apaixona por uma mulher negra e que se sente liberado para ter uma relação com ela porque não ficaria negro com isso.