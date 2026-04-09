Carolina Ferraz, 58, não é mais apresentadora do Domingo Espetacular. A Record anunciou, no início da noite desta quarta-feira (8), a saída da também atriz, que estava há seis anos à frente da atração.\n"Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora", afirmou a empresa em nota, que alegou ter optadou pelo fim do vínculo com a profissional por falta de um projeto.\nCineasta revisita as marcas do césio 137 a partir da vida cotidiana de dona Lourdes das Neves\nTerror, ação e drama: confira as estreias da semana dos cinemas de Goiânia e Aparecida\nGoiana viraliza após fantasiar pinscher de Snoop Dogg e ganhar repost do rapper; vídeo\nNo mesmo comunicado, a Record informou que Camila Busnello será a nova parceira de Roberto Cabrini no comando do programa.