Nascido em Tóquio, ele cresceu no sul dos Estados Unidos. Seu pai, militar, conheceu a mãe de Tagawa, Ayako, enquanto servia no Japão. (Reprodução/ Redes Sociais)\nO ator Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido pela atuação em "Mortal Kombat" (1995), morreu aos 75 anos, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos.\nSegundo a imprensa internacional, ele teve complicações após um AVC. Margie Weiner, empresária do artista, confirmou que ele morreu em casa, cercado pelos familiares. "Cary era uma alma rara: generoso, atencioso e infinitamente dedicado à sua arte. Sua perda é imensurável. Meu coração está com sua família, amigos e todos que o amavam.", disse à CNN.\nNascido em Tóquio, ele cresceu no sul dos Estados Unidos. Seu pai, militar, conheceu a mãe de Tagawa, Ayako, enquanto servia no Japão.\nAlém de Mortal Kombat, ele atuou em filmes como "Pearl Harbor" (2001), "Planeta dos Macacos" (2001), "Memórias de uma Gueixa" (2005) e "007 - Licença para Matar" (1989). (Reprodução/ Redes Sociais)