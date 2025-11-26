-VÍDEO: Casa com neve na decoração de Natal chama a atenção em Senador Canedo (1.3342306)\nJá pensou como seria mágico ver neve em pleno cerrado? Bem, um DJ de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, decidiu realizar esse "milagre natalino" no próprio quintal. Em um vídeo viral, com mais de 220 mil visualizações, arcos iluminados e uma série de enfeites típicos da época tornaram a casa em uma atração nas redes sociais e gerou diversas reações divertidas de internautas.\nConfira as tendências de panetones e chocotones produzidos artesanalmente em Goiânia\nEntre laços gigantes e cores clássicas: as tendências do Natal 2025\nPrefeitura decide onde terá luzes de Natal em Goiânia; veja locais escolhidos\nNas imagens, o homem, conhecido como DJ Jack, aparece montando os arcos feitos com canos de PVC, decorando-os com festões e luzes de LED. O espaço ganhou também diversas luzes natalinas espalhadas pela casa. Em outro momento do vídeo, ele aparece usando um casaco que, segundo ele, é “para entrar no clima do Natal”. O artista se diverte enquanto a “neve” cai pelo quintal, completando o visual de inverno.