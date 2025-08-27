-Casa com decoração de Natal (1.3304938)\nUma casa de dois andares em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, viralizou com uma decoração de Natal faltando quase quatro meses para a comemoração da data, em dezembro. O gesto que foge do tradicional chamou a atenção do motorista Júnior Mendes que passava pelo local. Ele gravou um vídeo, postou no TikTok e expressou surpresa com a cena (veja o vídeo acima).\nSegundo Mendes, o conteúdo foi gravado no domingo (24). A residência fica localizada no Parque Espelho D'água. A maioria dos comentários é de moradores do município que brincaram com a situação e alguns contaram que passam pelo local para verem a decoração natalina.\nNão é possível, 'uai'. A casa aqui no Espelho D’Água já está no clima de Natal... A gente está em agosto! Esse aí gosta mesmo de Natal”, narra Mendes na gravação.