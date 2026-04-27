Casa de Vidro: finalmente inaugurada, mas sem previsão de atividades por conta da pandemia (Fábio Lima / O Popular)\nLocalizada no setor Jardim Goiás, às margens da avenida Jamel Cecílio, o Memorial Iris Rezende Machado, ou Casa de Vidro, como é conhecida, foi reconhecida como patrimônio cultural de Goiânia. A notícia foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 22 de abril.\nO prefeito Sandro Mabel (UB) sancionou a Lei nº 11.612, aprovada pela Câmara Municipal, que ressalta a relevância histórica, arquitetônica, social e cultural do espaço, além de destacar que o Poder Executivo ficará responsável por adotar as medidas de necessárias para preservação, conservação e promoção do memorial.\nSegundo Ana Paula Alves, que faz parte da organização do local, a Casa de Vidro é vinculada à Goiâniatur desde o final de 2024. Antes, o espaço era gerido pela Secretaria Municipal de Cultural (Secult), mas teve mudança na gestão após a reestruturação do local.