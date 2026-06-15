A partir desta quarta-feira (17), o Casarão Cultural Rosinha do Brejo, na cidade de Goiás, recebe uma programação gratuita que reúne debates, oficinas, encontros, residência artística e apresentações musicais. A agenda segue até o domingo (21), no mesmo período em que a cidade recebe visitantes de Goiás e de todo o país para o Fica - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Entre os convidados estão o artista visual Siron Franco, que conduz uma residência artística com estudantes da UFG.\nAo longo de cinco dias, a Casa Território promove debates sobre políticas culturais, educação pluricultural, carnaval de rua, audiovisual, sustentabilidade em eventos, saúde e cultura popular, além de encontros entre coletivos, agentes culturais e iniciativas independentes. Os dias de atividade são concluídos com apresentações musicais, entre rodas de samba, DJs e artistas convidados, como FurmigaDub, Gabi Matos, Bruna Mendez e Pedro Constantino.