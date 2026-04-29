Identidade, aconchego, sustentabilidade e tecnologia norteiam a Casacor Goiás 2026, que abre as portas ao público nesta quinta-feira (30) apresentando 43 ambientes que valorizam o bem-estar, a saúde mental e a reconexão com o lar. Com o tema Mente e Coração, a mostra segue até o dia 21 de junho explorando diferentes interpretações do morar contemporâneo, com propostas alinhadas às demandas atuais.\nEm sua 29ª edição, a Casacor Goiás volta ao casarão do Setor Marista e explora a área de 3.300 metros quadrados com projetos que reafirmam a ideia de casas enquanto refúgios urbanos. Se há alguns anos os ambientes destacavam a estética “clean”, dominados pelos tons claros e decoração minimalista, hoje as cores quentes, a iluminação natural, a madeira e a vegetação são o fio condutor das casas brasileiras.