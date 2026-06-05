Entre lembranças da infância, objetos carregados de história e ambientes concebidos para acolher emoções, a Casacor Goiás 2026 convida o público a desacelerar. Sob o tema Mente e Coração, a mostra propõe uma reflexão sobre a influência dos espaços no bem-estar e revela uma das principais direções da arquitetura contemporânea: a valorização de lares que despertam sentimentos, preservam narrativas e estabelecem conexões genuínas com quem os vivencia. A exposição fica em cartaz na mansão do Setor Marista até o dia 21 de junho.\nEm vez da ostentação, os projetos apresentados apostam em uma sofisticação construída a partir da autenticidade. Tons terrosos, matérias-primas naturais, obras de arte, peças artesanais e referências à chamada “casa de vó” surgem como elementos recorrentes, reforçando uma estética pautada pelo acolhimento, pela memória e pelo senso de pertencimento.