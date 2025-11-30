-VÍDEO: Casal viral (1.3342815)\nO bom humor de um casal de Porangatu, no norte de Goiás, conquistou a internet. Conhecidos como Casal do Caos, os criadores de conteúdo Jean Piter e Sheila Ramalho alcançaram um marco impressionante: um de seus vídeos ultrapassou 15 milhões de visualizações e segue acumulando compartilhamentos no Brasil e fora dele (assista acima). No TikTok, a publicação já soma mais de 231,9 mil curtidas e cerca de 4 milhões de visualizações.\nO vídeo, que apresenta de forma cômica situações do dia a dia conjugal, chamou tanta atenção que recebeu comentários de artistas como Suzana Vieira, Marcos Mion, Silva em Cena, além do lutador Ruan Silva.\nEu tô vendo seis aqui, é porque não estou do lado de vocês?”, brincou o atleta.\nO humorista Julio de Sá também entrou na onda: “Eu achando que era um vídeo onde ia ter uma piada e me fazem chorar com essa mensagem. Não dá pra confiar nessa internet”.